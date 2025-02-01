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В Тюмени отреставрируют бывший водочный завод

Общество, 17:34 19 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Проектную документацию для объекта культурного наследия "Магазин А. Ф. Поклевского-Козелла" (ул. Ленина, 31) разработают в Тюмени.

Проектирование осуществляется за счет средств инвестора, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Водочный завод Альфонса Фомича Поклевского-Козелл построен в 1895 году на участке, приобретенном у купца Аласина и мещанина Юрасова специально для нужд виноделательного производства. Кроме каменного водочного завода, здесь располагались деревянный флигель бондарной и деревянный двухэтажный дом для служащих.

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# памятники архитектуры , реставрация

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