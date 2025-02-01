В Тюмени отреставрируют бывший водочный завод
Проектную документацию для объекта культурного наследия "Магазин А. Ф. Поклевского-Козелла" (ул. Ленина, 31) разработают в Тюмени.
Проектирование осуществляется за счет средств инвестора, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
Водочный завод Альфонса Фомича Поклевского-Козелл построен в 1895 году на участке, приобретенном у купца Аласина и мещанина Юрасова специально для нужд виноделательного производства. Кроме каменного водочного завода, здесь располагались деревянный флигель бондарной и деревянный двухэтажный дом для служащих.