  • 19 февраля 202519.02.2025среда
  • USD91,3398
    EUR95,6693
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-западный

Эксперты отмечают грамотную стратегию работы Тюменской области с потенциальными туристами

Общество, 13:20 19 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

У Тюменской области выстроена грамотная стратегия работы с внешним потенциальным туристом. Это отметила заместитель генерального директора, директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова на первом Термальном конгрессе, который в эти дни проходит в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

"Сначала все сделали для местных жителей. Если они подтверждают лечебный и оздоровительный эффект от природных ресурсов, которыми обладает регион, то это создает доверие у жителей других областей", — пояснила Ольга Захарова.

Немаловажно, по ее словам, и то, что Тюменская область не ориентировалась на москвичей. Как правило, регионы стремятся привлечь ту самую столичную аудиторию.

"Тюмень сделала ставку на регионы, прилегающие к ней, и не ошиблась. С одной стороны, область не дает выводить деньги со своей территории, предлагая различные турпродукты, позволяющие оставлять средства внутри. С другой - привлекает средства из других субъектов и вкладывает их в экономику своего региона. Тюменская область амбициозная, яркая, регион всегда ищет и находит возможности для своих местных жителей, привлекая и других", — заключила она.

Напомним, старт первому двухдневному Термальному конгрессу в Тюмени дал глава региона Александр Моор 18 февраля. Программа включает обсуждения, панельные дискуссии, стратегические сессии и обмен мнениями при участии более 30 спикеров. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что Термальный конгресс хотят сделать ежегодным.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конгресс , термальные воды , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:15 19.02.2025В гордуме рассмотрят вопрос о присвоении звания "Почётный гражданин Тюмени" 23 ветеранам Великой Отечественной войны
13:42 19.02.2025362 тюменца отправили по почте заявки на вступление в регистр доноров костного мозга
13:31 19.02.2025Школу на 1 тыс. 100 учебных мест открыли в п. Московский Тюменского района
13:20 19.02.2025Эксперты отмечают грамотную стратегию работы Тюменской области с потенциальными туристами

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.