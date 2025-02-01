Эксперты отмечают грамотную стратегию работы Тюменской области с потенциальными туристами

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

У Тюменской области выстроена грамотная стратегия работы с внешним потенциальным туристом. Это отметила заместитель генерального директора, директор дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова на первом Термальном конгрессе, который в эти дни проходит в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

"Сначала все сделали для местных жителей. Если они подтверждают лечебный и оздоровительный эффект от природных ресурсов, которыми обладает регион, то это создает доверие у жителей других областей", — пояснила Ольга Захарова.

Немаловажно, по ее словам, и то, что Тюменская область не ориентировалась на москвичей. Как правило, регионы стремятся привлечь ту самую столичную аудиторию.

"Тюмень сделала ставку на регионы, прилегающие к ней, и не ошиблась. С одной стороны, область не дает выводить деньги со своей территории, предлагая различные турпродукты, позволяющие оставлять средства внутри. С другой - привлекает средства из других субъектов и вкладывает их в экономику своего региона. Тюменская область амбициозная, яркая, регион всегда ищет и находит возможности для своих местных жителей, привлекая и других", — заключила она.

Напомним, старт первому двухдневному Термальному конгрессу в Тюмени дал глава региона Александр Моор 18 февраля. Программа включает обсуждения, панельные дискуссии, стратегические сессии и обмен мнениями при участии более 30 спикеров. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что Термальный конгресс хотят сделать ежегодным.

Инна Пахомова