Ситуацию с ремонтом дороги в Московском сельском поселении обсудили на встрече

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Ситуацию с ремонтом ул. Бурлаки в Московском сельском поселении обсудили на встрече с жителями в клубе д. Падерина. Заместитель главы Тюменского района Станислав Кагарлык и глава Московского сельского поселения Александр Воллерт рассказали о планируемом капремонте дороги, текущем ремонте, ситуации с деятельностью бетонных заводов, ответили на вопросы.

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Как сообщает администрация муниципального образования, разработан проект капремонта дороги, по которому предусмотрена замена подстилающих слоев с выемкой грунта до трех м и более вглубь. А также асфальтирование, обустройство тротуаров и уличного освещения. Протяженность дороги, требующей ремонта, - 2,9 км. Объем значительный, поэтому работы с учетом сроков дорожного сезона и соблюдения технологий рассчитаны на два года. Средства изыскиваются.

В рамках текущего содержания проводят грейдирование и подсыпку щебня. Основание дороги – слабые пучинистые грунты, они не выдерживают интенсивной нагрузки, поэтому ямочный асфальтовый ремонт показал свою неэффективность.

Тяжелая техника, перевозящая бетон, – один из главных факторов разрушения дорожного полотна. На прошлой неделе создали рабочую группу представителей контролирующих и надзорных органов и прокуратуры, Роспотребнадзора, дорожного надзора. Будет проведена проверка в отношении деятельности бетонных заводов.

На встрече в присутствии около 60 жителей были приняты решения, выполнение которых обеспечивает администрация района и сельского поселения. Что было запланировано на встрече и уже сделано: по просьбе жителей ликвидировали несанкционированные съезды, расположенные вдоль ул. Московской в д. Падерина у ИЖС "Большое поле", по которым осуществлялось движение большегрузного транспорта.

Специалисты администрации района совместно с дорожниками ТОДЭП определили перечень работ и участков, требующих ремонта в первоочередном порядке. Проведен предварительный расчет объема необходимых материалов - песка и щебня.

Провели также встречу с представителями трёх бетонных заводов, работающих на ул. Бурлаки. Согласовано их участие в поставке материалов для текущего ремонта дороги.

24 мая начинается расчистка канавы для водоотведения. Это позволит снизить пучинистость основания дороги. А с 26 мая - завоз строительных материалов и затем ремонтные работы.

Протокол собрания и информация о выполненной работе публикуются на официальной странице Московского сельского поселения и в соцсетях.