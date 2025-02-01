Фотографии женщин, родивших вопреки обстоятельствам, представила в Тюмени Наталья Москвитина

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставку о женщинах, которые родили детей вопреки сложной жизненной ситуации, представила член Общественной палаты РФ, президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина в Тюмени 19 февраля. Экспозиция размещена в штабе общественной поддержки “Единой России”.

Наталья Москвитина убеждена, что необходимо помогать беременным, чтобы они не боялись родить.

“Когда человек родился, у него уже есть имя, место и дата рождения, определенная судьба. Но и до рождения он уже существует, просто он беззащитен. Каждый человек имеет право на рождение. Истории людей, которые могли не родиться, истории их рождения, их семей потрясают. Это подвиг. Каждый человек рожден в результате подвига. Он мог не родиться из-за разных мелочных причин. Родителям надо найти в себе большую волю, чтобы преодолеть эти барьеры”, – поделилась она.

На планшетах можно увидеть профессиональные фотографии матерей с маленькими детьми. Каждая работа сопровождается описанием историй женщин, которые сталкивались со склонением к аборту, долгое время не могли забеременеть. Есть героини, которые уехали из зоны СВО. Так, Диана из Луганской области узнала о беременности в 21 год, но на ее Родине начались боевые действия. Женщине пришлось перебираться в Москву со старшим сыном и мамой. В столице им помогает фонд “Женщины за жизнь”.

Депутат Тюменской областной думы, координатор проекта "Крепкая семья" Алексей Салмин отметил, что выставка очень эмоциональная и правильная - фотографии вдохновляют.

Эстафету проекта Натальи Москвитиной приняла Тюменская региональная общественная организация многодетных успешных мам “Юнона”. Фотограф Александра Пермякова давно мечтала сделать работы для фотовыставки о женщинах. Тема близка ей, поскольку она мама, воспитывающая четырех детей.

“Сама хочу сделать фотографии, мне очень интересно познакомиться со всеми. Мы бросили клич, собирали истории о том, как женщины принимали решение родить вопреки обстоятельствам. Нас поддержал Перинатальный центр. Они выложили информацию о проекте на своей странице во ВКонтакте, после этого мне начали писать мамы. На одной истории я заплакала”, – рассказала Александра Пермякова.

В штабе общественной поддержки в Тюмени выставка будет экспонироваться минимум две недели. Затем работы разместят в Перинатальном центре у кабинетов УЗИ. Выставку увидят и в других городах региона: Тобольске, Ишиме, Ялуторовске.

“Планируем показывать истории со всей Тюменской области. Уже набрано более 15 историй”, – добавила председатель “Юноны” Ольга Кийко.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова