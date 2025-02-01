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От тюменцев ждут заявок на акселератор "Спринт 2.0"

Экономика, 08:27 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурсный отбор на первую в 2025 году акселерационную программу Спринт 2.0 стартовал. Заявки принимают до 19 марта.

По информации центра "Мой бизнес", участвовать могут компании, которые создают IТ-решения для замещения зарубежных цифровых продуктов в ключевых отраслях экономики.

Участников ждут три месяца интенсивной работы над проектом под руководством опытных трекеров и помощь в масштабировании бизнеса. Эксперты готовы помочь с поиском новых каналов привлечения клиентов, в формировании сильного ценностного предложения и в сокращении цикла сделок.

Участие в программе — бесплатное. Подача заявки и подробности на сайте.

Возрастное ограничение: 16+.

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# акселератор , Мой бизнес

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