  • 20 февраля 202520.02.2025четверг
  • USD90,4268
    EUR94,0834
  • В Тюмени -10..-12 С 1 м/с ветер южный

Пятерых земляков из Таджикистана тюменец поставил на фиктивный учёт

Происшествия, 12:14 20 февраля 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело в отношении жителя Тюмени, подозреваемого в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан, рассмотрит Ленинский районный суд.

По версии дознания, с января по июль 2024 года обвиняемый, чтобы помочь землякам из Таджикистана, зарегистрировал пятерых иностранцев в принадлежащем ему доме.

Фактически мигранты в помещении не проживали, сообщает прокуратура Тюменской области. По уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины утверждено обвинительное заключение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# прокуратура , суд , фиктивная постановка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 20.02.2025Пятерых земляков из Таджикистана тюменец поставил на фиктивный учёт
11:41 20.02.2025Жилой дом тушили пожарные в Ишимском районе
10:46 20.02.2025Пьяного тракториста остановили инспекторы ДПС в Ишимском районе
15:54 19.02.2025При покупке дров через интернет жительница Тюменской области лишилась денег

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.