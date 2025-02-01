Пятерых земляков из Таджикистана тюменец поставил на фиктивный учёт

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело в отношении жителя Тюмени, подозреваемого в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан, рассмотрит Ленинский районный суд.

По версии дознания, с января по июль 2024 года обвиняемый, чтобы помочь землякам из Таджикистана, зарегистрировал пятерых иностранцев в принадлежащем ему доме.

Фактически мигранты в помещении не проживали, сообщает прокуратура Тюменской области. По уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины утверждено обвинительное заключение.