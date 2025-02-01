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Более 1 тыс. 200 студентов участвуют в ярмарке вакансий в Тюмени

Общество, 13:20 20 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 студентов пришли найти работу на ярмарке вакансий, которая проходит в Тюменском индустриальном университете 20 февраля. Участниками стали более 100 компаний из Югры, Ямала, Якутии, Томской, Свердловской, Челябинской областей и Тюмени. Все они индустриальные партнеры вуза.

"Здесь присутствуют наши обучающиеся со второго курса. Мы пригласили для них компании, которые набирают к себе обычно много студентов. Причем не обязательно сразу на работу, у них можно пройти и производственную практику. Если в дальнейшем всех устроят условия, то ребят трудоустроят. Сейчас сумасшедший спрос на студентов из нашего вуза. Набирают как выпускников университета, так и колледжа", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" главный специалист Центра карьеры ТИУ Виктория Гаврилова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Будущим специалистам в формате диалога рассказывают об актуальных вакансиях и возможностях в различных сферах: IT, строительстве, нефтепереработке, добыче сырья и других. Среди них – тюменская компания "Интерсвет". 19 лет они занимаются комплексной реализацией светотехнических решений - проектируют, поставляют и монтируют освещение по всей России. Из последних проектов – установка освещения на мостах в Омске и Уфе. На ярмарку вакансий организация заявилась, так как расширяет штат.

"Нам нужны инженеры-проектировщики, инженеры-светотехники, инженеры-сметчики, инженеры-конструкторы, электрики, дизайнеры. Мы готовы оплачивать им обучающие программы. Но это только в том случае, если человек пришел не просто посмотреть, чем мы тут занимаемся. Нам важны перспективные ребята, чтобы приносили пользу. Те, кто после окончания университета точно устроится к нам на работу", - пояснила менеджер по персоналу компании "Интерсвет" Галина Уларова.

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Второкурсница Института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Екатерина Мошкина пришла с подругой на мероприятие, чтобы выбрать место для производственной практики. "Хотим найти организацию, которая поможет в будущем нам как специалистам. На примете уже есть несколько компаний, где бы именно я хотела попробовать себя. Одна из них – "Газпром". Много про нее говорят, поэтому стало интересно, возможно, получу там новые знания", - добавила девушка.

Кроме предложений о работе, студенты получат полезные советы по составлению резюме и развитию профессиональных навыков от Центра компетенций ТИУ. Также компания "ТюменьЭнергоПроект" проведет конкурс среди студентов профильных направлений по решению инженерных задач, победители которого получат денежные призы. Итоги подведут до 7 марта.

Отметим, что ярмарка вакансий продлится до 16 часов.

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Виктория Макарова

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# компании , студенты , ярмарка

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