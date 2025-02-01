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От тоболяков ждут предложений по преображению территории у рек Курдюмка и Слесарка

Общество, 13:31 20 февраля 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Предложения, касающиеся благоустройства территории возле рек Курдюмка и Слесарка ждут от жителей Тобольска. Высказать свое мнение можно на сайте тобольскрешает.рф, сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале.

"Уже сейчас идет голосование, где вы можете предложить свои идеи, что именно там должно быть. Это могут быть места для прогулок, отдыха, занятий спортом – всё, что сделает нашу жизнь лучше. Чтобы проголосовать, нужно быть старше 18 лет и зарегистрированным на Госуслугах с тобольской пропиской", - пояснил глава Тобольска.

Петр Вагин рассказал о планах заявиться на федеральное финансирование и сделать эти места красивыми, удобными и любимыми для горожан и туристов. Территория, по его мнению, отлично впишется в план развития подгорной части города.

"Благодаря вашей активности мы сможем сделать эти уголки города настоящим украшением. Вспомните, как преобразились Базарная площадь и Александровский сад после победы в прошлых конкурсах. Теперь это любимые места отдыха для всех. Уверен, вместе мы сделаем наш город еще лучше", - добавил он.

Проект формирования общественного пространства реализуется в рамках программы "Тобольск настоящий" правительства Тюменской области, администрации Тобольска и компании СИБУР.

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# Петр Вагин , Тобольск

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