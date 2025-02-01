Юные тоболяки вместе с папами выйдут на старт лыжных гонок на кубок главы города

| Фото: Департамент спорта Тюменской области | Фото: Департамент спорта Тюменской области

Третий этап кубка главы города по лыжным гонкам пройдёт в Тобольске 22 февраля. Соревнования будут посвящены Дню защитника Отечества, вместе с детьми на старт выйдут папы.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 1,6 км. На участие в третьем этапе заявились учащиеся из 16 школ города.

Примет гонки спортивная школа №2 на территория спорта "Тобол".

Церемония открытия и награждение призеров предыдущих этапов запланировано на 10 часов 30 минут.