Юные тоболяки вместе с папами выйдут на старт лыжных гонок на кубок главы города
Третий этап кубка главы города по лыжным гонкам пройдёт в Тобольске 22 февраля. Соревнования будут посвящены Дню защитника Отечества, вместе с детьми на старт выйдут папы.
Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 1,6 км. На участие в третьем этапе заявились учащиеся из 16 школ города.
Примет гонки спортивная школа №2 на территория спорта "Тобол".
Церемония открытия и награждение призеров предыдущих этапов запланировано на 10 часов 30 минут.