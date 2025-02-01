  • 20 февраля 202520.02.2025четверг
  • USD90,4268
    EUR94,0834
  • В Тюмени -16..-18 С 1 м/с ветер юго-восточный

Юные тоболяки вместе с папами выйдут на старт лыжных гонок на кубок главы города

Спорт, 19:02 20 февраля 2025

Департамент спорта Тюменской области | Фото: Департамент спорта Тюменской области

Третий этап кубка главы города по лыжным гонкам пройдёт в Тобольске 22 февраля. Соревнования будут посвящены Дню защитника Отечества, вместе с детьми на старт выйдут папы.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 1,6 км. На участие в третьем этапе заявились учащиеся из 16 школ города.

Примет гонки спортивная школа №2 на территория спорта "Тобол".

Церемония открытия и награждение призеров предыдущих этапов запланировано на 10 часов 30 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 20.02.2025Тюменские волейболистки привезли серебро первенства из Челябинска
19:02 20.02.2025Юные тоболяки вместе с папами выйдут на старт лыжных гонок на кубок главы города
16:16 20.02.2025В Тюмени "Жигули" встроят в трассу фестиваля "Битва на Туре"
15:21 20.02.2025Соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов СВО впервые прошли в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.