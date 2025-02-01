Новые арт-объекты появятся на территории Кремля в Тобольске

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тобольский музей-заповедник вошел в число победителей конкурса социально значимых проектов программы "Формула хороших дел" компании СИБУР. На территории кремлевского ансамбля появятся таблички из металла, вмонтированные в уличное покрытие в особых реперных точках, связанных со знаковыми событиями и фактами из истории первой сибирской столицы и строительством Кремля, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Всего в 2025 году поддержат реализацию 158 проектов в 16 городах России. В их числе – проект "Историческая навигация" Тюменского музейно-просветительского объединения в городе Тобольске.