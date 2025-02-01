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Новые арт-объекты появятся на территории Кремля в Тобольске

Общество, 17:20 21 февраля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тобольский музей-заповедник вошел в число победителей конкурса социально значимых проектов программы "Формула хороших дел" компании СИБУР. На территории кремлевского ансамбля появятся таблички из металла, вмонтированные в уличное покрытие в особых реперных точках, связанных со знаковыми событиями и фактами из истории первой сибирской столицы и строительством Кремля, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Всего в 2025 году поддержат реализацию 158 проектов в 16 городах России. В их числе – проект "Историческая навигация" Тюменского музейно-просветительского объединения в городе Тобольске.

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# СИБУР , Тобольский кремль

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