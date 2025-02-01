  • 21 февраля 202521.02.2025пятница
  • USD88,5103
    EUR92,4831
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер юго-западный

Будущим призывникам Тюменской области нужно поставить шесть прививок

Общество, 11:49 21 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммунизацию лиц призывного возраста проводят в Тюменской области медорганизации и военные комиссариаты.

Юношам нужно обязательно поставить прививки против менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, а также против ветряной оспы, кори и клещевого энцефалита, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что вакцинация проводится на основании регионального календаря иммунопрофилактики Тюменской области и дорожной карты по иммунизации лиц, подлежащих призыву в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, инициированной управлением Роспотребнадзора и региональным департаментом здравоохранения.

В 2024 году в регионе в рамках дорожной карты поставили 8 тыс. 910 прививок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакцинация , призывники , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:56 21.02.2025Тюмень и Тобольск примут участие во всероссийских "Русских чтениях"
12:34 21.02.2025Тюменская область и Москва развивают проект "Русские каникулы"
12:23 21.02.2025Эксперт отметил уникальные бальнеологические ресурсы Тюменской области
11:49 21.02.2025Будущим призывникам Тюменской области нужно поставить шесть прививок

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.