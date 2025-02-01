Будущим призывникам Тюменской области нужно поставить шесть прививок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Иммунизацию лиц призывного возраста проводят в Тюменской области медорганизации и военные комиссариаты.

Юношам нужно обязательно поставить прививки против менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, а также против ветряной оспы, кори и клещевого энцефалита, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что вакцинация проводится на основании регионального календаря иммунопрофилактики Тюменской области и дорожной карты по иммунизации лиц, подлежащих призыву в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, инициированной управлением Роспотребнадзора и региональным департаментом здравоохранения.

В 2024 году в регионе в рамках дорожной карты поставили 8 тыс. 910 прививок.