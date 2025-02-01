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Зимний форум охраны труда соберёт в Тюмени ведущих экспертов России

Общество, 12:58 22 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимний форум охраны труда соберёт ведущих экспертов России 27-28 февраля в Тюмени. Участники поделятся полезными знаниями, авторскими методиками и документами.

Эксперты также расскажут о самых важных изменениях в охране труда в 2025 году, как адаптироваться к новым правилам выдачи СИЗ, к чему готовиться при проверке ГИТ, а также как улучшить систему управления охраной труда.

Гостей форума ждут 12 лекций, мастер-классы, а также сессии ответов на вопросы. По итогам каждый получит рабочую тетрадь с материалами, презентациями спикеров и удостоверение о повышении квалификации.

Форум предназначен для руководителей организаций, руководителей служб по охране труда, специалистов по охране труда и кадровиков.

Зимний форум охраны труда состоится при поддержке департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Участие платное, подробности по ссылке.

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