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Пьяную автомобилистку за рулём BMW остановили на трассе Екатеринбург-Тюмень

Происшествия, 13:12 22 февраля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвую девушку за рулем иномарки остановили сотрудники Госавтоинспекции на 320 км автодороги Екатеринбург-Тюмень 21 февраля.

Водитель упорно настаивала, что не пила давно и ездила на дачу кормить кошку. Но алкотестер подтвердил факт опьянения. На автомобилистку составлен административный материал пьяную езду.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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