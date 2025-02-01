Врачи Тюменской области высказываются против "ветряночных посиделок"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Во многих регионах среди родителей маленьких детей стали популярны так называемые "ветряночные посиделки". Однако врачи не поддерживают эту идею.

"Миф о безопасности ветряной оспы сильно преувеличен. Если у вас или у кого-то из окружения инфекция протекала в легкой форме, это не означает, что риск осложнений отсутствует. Ветряная оспа может привести к менингоэнцефалиту — воспалению оболочек и вещества головного мозга, что может быть чревато параличом", - предупредила педиатр и детский пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына.

Кроме того, инфекция может проявляться в гангренозной или буллезной формах, которые сопровождаются интоксикацией и образованием пузырей с жидкостью. А около 10 % детей сталкиваются с осложнениями после ветрянки.

Перенесенная в детстве инфекция не гарантирует, что человек не заболеет снова. Ветряной оспой можно переболеть несколько раз, но проявляться она может иначе, например, в виде опоясывающего лишая.

Также врачи напоминают, что во время "ветряночных посиделок" дети могут подхватить и другие вирусы. Тогда малышу придется бороться с несколькими недугами сразу. А чем младше ребенок, тем менее выражены иммунные механизмы, пишет КП-Тюмень.