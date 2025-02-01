Стоматолог из Тюмени пояснила про особенности брекет-систем

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особенности использования брекет-систем пояснила стоматолог из Тюмени. По словам ортодонта Татьяны Семухиной, этот вид лечения можно применять в любом возрасте.

"Оно необходимо пациентам с медицинскими показаниями: для поддержания общего здоровья, правильного функционирования мышц лицевой области. Неровные зубы это не только эстетические нарушения, но и нарушения смыкания зубов, функционирования челюсти, что может привести к заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава, болям в мышцах, нарушениям пережевывания пищи", - уточнила ортодонт.

Несъемные конструкции помогают исправить неправильный прикус и создать красивую улыбку. При этом, не всегда из-за брекетов меняется речь. Шепелявость или смягчение звуков появляется в зависимости от типа брекетов и индивидуальных особенностей. Система не разрушает зубную эмаль. Повреждения возникают только при отсутствии регулярного и качественного ухода за зубами. На гигиену полости рта в среднем уходит около 10-15 минут.

Сроки лечения индивидуальны, но в среднем речь идет о двух годах шести мес. Но возможно и дольше, в зависимости от особенностей клиента и сложности случая.

Стоит отметить, что лечить зубы в детстве не только легче, но и выгоднее. Поставить брекет-систему в детской поликлинике дешевле, чем во взрослой или частной стоматологии, пишет "Тюменская область сегодня".