  • 23 февраля 202523.02.2025воскресенье
  • USD88,1676
    EUR92,0152
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер северный

Стоматолог из Тюмени пояснила про особенности брекет-систем

Общество, 11:38 23 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особенности использования брекет-систем пояснила стоматолог из Тюмени. По словам ортодонта Татьяны Семухиной, этот вид лечения можно применять в любом возрасте.

"Оно необходимо пациентам с медицинскими показаниями: для поддержания общего здоровья, правильного функционирования мышц лицевой области. Неровные зубы это не только эстетические нарушения, но и нарушения смыкания зубов, функционирования челюсти, что может привести к заболеваниям височно-нижнечелюстного сустава, болям в мышцах, нарушениям пережевывания пищи", - уточнила ортодонт.

Несъемные конструкции помогают исправить неправильный прикус и создать красивую улыбку. При этом, не всегда из-за брекетов меняется речь. Шепелявость или смягчение звуков появляется в зависимости от типа брекетов и индивидуальных особенностей. Система не разрушает зубную эмаль. Повреждения возникают только при отсутствии регулярного и качественного ухода за зубами. На гигиену полости рта в среднем уходит около 10-15 минут.

Сроки лечения индивидуальны, но в среднем речь идет о двух годах шести мес. Но возможно и дольше, в зависимости от особенностей клиента и сложности случая.

Стоит отметить, что лечить зубы в детстве не только легче, но и выгоднее. Поставить брекет-систему в детской поликлинике дешевле, чем во взрослой или частной стоматологии, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# стоматология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 23.02.2025Старт спецоперации "Лед" дали в центре Тюмени
11:38 23.02.2025Стоматолог из Тюмени пояснила про особенности брекет-систем
11:01 23.02.2025Геннадий Чеботарев: ветераны СВО нацелены на развитие страны и региона
10:33 23.02.2025Врачи Тюменской области высказываются против "ветряночных посиделок"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс.Метрика и LiveInternet, предоставляемые компанией ООО "Яндекс" (119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс)), и компанией LiveInternet (121151, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 22, офис «Клименко и Ко» (далее - LiveInternet)). Сервисы Яндекс.Метрика и LiveInternet используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и LiveInternet и храниться на серверах Яндекса и LiveInternet в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере.