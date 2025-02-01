Онкологи рекомендуют тюменцам регулярно проходить чек-ап здоровья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регулярно проходить обследования советуют мужчинам онкологи центра "Медицинский город" Тюменской области. Онкологические заболевания занимают одно из ведущих мест в структуре смертности среди мужчин. Но многие из них можно предотвратить, выявив на ранних стадиях.

"Рак предстательной железы - один из самых распространенных видов заболевания у мужчин старше 50 лет. В Тюменской области в 2024 году обследовали почти 100 тысяч пациентов методом ПСА. Около 500 из них выявили заболевание. Благодаря скринингу во многих случаях удается выявить на ранних стадиях, что позволяет вовремя начать эффективное лечение", - пояснил онколог поликлинического отделения ГАУЗ ТО МКМЦ "Медицинский город" Михаил Сальников.

Заболевание может проявлять себя затруднением мочеиспускания или слишком частыми мочеиспусканиями, чувством жжения, примесью крови в моче. Если мужчина обнаружил себя эти симптомы, не нужно заниматься самолечением, стоит как можно быстрее обратиться к урологу.

Каждому мужчине стоит внимательно относиться к своему здоровью, проходить ежегодные профилактические осмотры, обращать внимание на неполадки со своим здоровьем, своевременно обращаться к врачам, в том числе к урологам. Не стоит тянуть с обращением к врачу. Чем раньше диагностировано заболевание, тем успешнее оно лечится, пишет МегаТюмень.