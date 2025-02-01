2 тыс. 670 бюджетных мест выделено ТюмГУ в новом учебном году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 670 бюджетных мест выделено Тюменскому госуниверситету и филиалам на программы высшего образования на 2025−26 учебный год. Это на 207 мест больше, чем в прошлом году, сообщает Управление стратегических коммуникаций вуза.

Поступающие в головной вуз на направления подготовки бакалавриата/специалитета могут претендовать на 1 тыс. 530 бюджетных мест.

На программы магистратуры ТюмГУ выделено 709 мест из средств федерального бюджета, из них 25 - на очно-заочную форму.

В Тобольский пединститут им. Д. И. Менделеева (филиал) ТюмГУ распределено 209 бюджетных мест, в Ишимский пединститут им. П. П. Ершова (филиал) — 222.

Традиционно много мест выделено на педагогические, естественно-научные и IT-направления.

"В этом году в вузе открывается новое направление инженерной подготовки в бакалавриате — „Инноватика“. На программу „Инженерная инноватика“, которое будет реализовываться в Передовой инженерной школе, есть 23 бюджетных и 37 платных мест, — обратила внимание ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Анастасия Губайдулина. — Кроме того, появились бюджетные места на специальности „Клиническая психология“ — 12 мест и на направлении „Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере“ — 10 мест, которые реализуются в университете впервые с 2024 года".

Стоит добавить также, что 100 бюджетных мест выделено на программы среднего профессионального образования Колледжу искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства ТюмГУ, первый набор в который состоится в 2025 году.