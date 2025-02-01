42 пьяных водителя остановили автоинспекторы на дорогах Тюменской области в выходные дни

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Mercedes под управлением 35-летней нетрезвой автомобилистки остановили инспекторы ДПС на 12 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

Водитель сказала, что выпила немного пива. Показания алкотестера составили 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На женщину возбудили материал за пьяное вождение, автомобиль помещен на спецстоянку.

Всего на дорогах Тюменской области в выходные дни были задержаны 42 пьяных водителя, сообщает региональная Госавтоинспекция. Так, 19-летний водитель "Лады Приора" отказался проходить освидетельствование на 177 км автодороги Курган-Тюмень. Составлен соответствующий административный материал, автомобиль эвакуирован.

"Усиленный надзор дал результат: в эти выходные ДТП в регионе не зарегистрировано", - рассказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.