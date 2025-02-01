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Директора нижнетавдинского детсада подозревают в фиктивном трудоустройстве

Происшествия, 11:30 25 февраля 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В мошенничестве подозревают директора одного из детских садов Нижнетавдинского района. По материалам прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции возбуждено уголовное дело.

Установлено, что руководитель муниципального детсада фиктивно трудоустроила на место дворника своего супруга, сообщает прокуратура Тюменской области. Директор вносила в табель учёта рабочего времени заведомо ложные сведения для начисления зарплаты супругу, фактически в учреждении не работавшему.

Материалы проверки направлены в территориальный отдел СУ СК России. В отношении директора детского сада возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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# мошенничество , Нижнетавдинский район , проверка , прокуратура , уголовное дело

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