Директора нижнетавдинского детсада подозревают в фиктивном трудоустройстве

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В мошенничестве подозревают директора одного из детских садов Нижнетавдинского района. По материалам прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции возбуждено уголовное дело.

Установлено, что руководитель муниципального детсада фиктивно трудоустроила на место дворника своего супруга, сообщает прокуратура Тюменской области. Директор вносила в табель учёта рабочего времени заведомо ложные сведения для начисления зарплаты супругу, фактически в учреждении не работавшему.

Материалы проверки направлены в территориальный отдел СУ СК России. В отношении директора детского сада возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.