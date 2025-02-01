Тюменский психотерапевт расскажет о профилактике выгорания
Семейная встреча с психотерапевтом Ирой Осницкой "Гори, но не сгорай" пройдет в детской библиотеке № 3 2 марта. Тема: профессиональное выгорание, сообщают организаторы.
Тюменцам расскажут о симптомах и корнях выгорания, связанных с хроническим стрессом, тайм-менеджментом, внутренними диалогами и границами. Участников научат техникам управления временем, расстановке приоритетов, а также покажут, как избавляться от неэффективной деятельности. Особое внимание уделят эмоциональному восполнению ресурсов и профилактике выгорания.
Вход свободный. Запись по тел.: 43-36-48.
Возрастное ограничение: 16+