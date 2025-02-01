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Тюменский психотерапевт расскажет о профилактике выгорания

Общество, 08:27 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семейная встреча с психотерапевтом Ирой Осницкой "Гори, но не сгорай" пройдет в детской библиотеке № 3 2 марта. Тема: профессиональное выгорание, сообщают организаторы.

Тюменцам расскажут о симптомах и корнях выгорания, связанных с хроническим стрессом, тайм-менеджментом, внутренними диалогами и границами. Участников научат техникам управления временем, расстановке приоритетов, а также покажут, как избавляться от неэффективной деятельности. Особое внимание уделят эмоциональному восполнению ресурсов и профилактике выгорания.

Вход свободный. Запись по тел.: 43-36-48.

Возрастное ограничение: 16+

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# психотерапия , эмоциональное выгорание

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