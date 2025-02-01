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Тюменские врачи избавили ребенка от опасной опухоли

Общество, 12:36 25 февраля 2025

Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Уникальную по сложности операцию провели хирурги Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. За семь часов они удалили опасную опухоль из груди шестилетнего мальчика, сообщает информационный центр регионального правительства.

Новообразование маленькому Даниилу диагностировали три года назад. Оно располагалось в грудной клетке рядом с сердцем и сдавливало легкое.

"Все началось с обычной простуды. Потом на КТ выявили опухоль. Поначалу она была не очень большая, но оперировать ее врачи не брались из-за опасного месторасположения. Мы обращались в разные центры и клиники — везде отказ. Опухоль начала расти, медлить было нельзя. На одном из консилиумов счастливый случай нас свел с доктором Натальей Машкиной", - рассказала мама мальчика Анастасия Кучарова.

На момент вмешательства новообразование занимало уже треть правой половины грудной клетки. "Было очень опасно технически проводить такую операцию. Однако если этого не сделать, то для мальчика все могло бы закончится трагически", - поделилась детский торакальный хирург ОКБ № 1 Наталья Машкина.

После консилиума было решено оперировать. "Сначала через видеодоступ мы убедились, что опухоль не прорастает в легкое и легочные сосуды. Биопсия выявила ее доброкачественность. Далее была длительная и скрупулезная работа торакальных хирургов – они аккуратно отделяли опухоль от соседних тканей", - рассказал заведующий отделением торакальной хирургии ОКБ № 1 Максим Кобелев.

Операция завершилась успешно, мальчик уже прошел реабилитацию, сейчас его жизни ничего не угрожает. В этом году Даниил отправится в первый класс.

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# ОКБ №1 , торакальная хирургия , хирургия

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