"Дайте шоу": тюменцы предпочитают смотреть драмы и комедии

| Фото: Александр Шумай | Фото: Александр Шумай

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС выяснили кинопредпочтения жителей Тюменской области этой зимой. В декабре – феврале жители региона чаще всего смотрели драмы, комедии и остросюжетные сериалы.

Согласно исследованию, у пользователей заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для смотрения на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой любители кино чаще всего выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки проката.

По данным онлайн-кинотеатра KION от МТС, самым популярным и обсуждаемым сериалом этой зимы среди пользователей Тюменской области стал "Первый номер" (18+) по сценарию Сергея Минаева. В пятерку востребованных картин также вошли: криминальная драма "Жизнь по вызову" (18+) с Павлом Прилучным, мотивационная комедия "Успешный" (18+) с Владимиром Сычевым, сериал об изнанке шоу-бизнеса "Дайте шоу" (18+) с Милошем Биковичем и международная экшн-драма "Амура" (+18).

Среди фильмов самыми популярными у тюменцев стали "Зять" (16+), "Право на лево" (16+), "В баню!" (16+), "Папу маме заверни" (12+) и "Новогодний шеф" (16+). Также жители региона активно смотрели федеральные телеканалы. В топе оказались РЕН, ТНТ, Первый канал, СТС и Россия 1.