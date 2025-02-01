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Более 90 % жителей Тюменской области обеспечены качественной питьевой водой

Общество, 17:34 25 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

92,8% жителей Тюменской области обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Регулярно специалисты отбирают и исследуют пробы воды на всех этапах - от источников водоснабжения до точек водоразбора внутри сетей. В 2024 году было выполнено 10 тыс. 597 таких исследований по по санитарно-химическим показателям, 14 тыс. 107 - по микробиологическим, 1 тыс. 23 - по паразитологическим, 224 - по радиологическим показателям. Из них химическим нормативам не соответствовали 18 % проб, микробиологическим - менее 2 %. Все остальные данные были в пределах нормы.

За минувший год специалисты Роспотребнадзора рассмотрели 391 обращение о недостаточном качестве питьевой воды. 111 из них подтвердились при проверке, хозяйствующим субъектам выдано 100 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Общая сумма штрафов за год составила 280 тыс. рублей.

Восемь исков направлено в суд, все они удовлетворены.

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# качество воды , питьевая вода , Роспотребнадзор

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