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В Тюмени прошёл хоккейный турнир нефтепроводчиков, посвященный Дню защитника Отечества

Спорт, 20:11 25 февраля 2025

Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" отметили День защитника Отечества хоккейным турниром.

Свои спортивные победы на льду нефтепроводчики посвятили 80-летию Великой Отечественной войне и бойцам Вооруженных сил России, в том числе военнослужащим и добровольцам, участвующим в специальной военной операции, среди которых есть сотрудники предприятия.

С 2022 года соревнования по хоккею среди подразделений предприятия вышли на новый организационный уровень и по количеству участников приобрели масштаб турнира.

В этом году на лёд вышли семь команд – спортсмены из Тюмени, Нижневартовска, Ноябрьска, Нефтеюганска, Урая, Нового Уренгоя, Тобольска и Сургута, всего – более 100 хоккеистов. Поддержать команды приехали коллеги и семьи.

Алексей Дидух | Фото: Алексей Дидух

По итогам сыгранных за два дня матчей победителем турнира стала команда Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (УМН), на втором месте сборная аппарата управления АО "Транснефть – Сибирь" и Тюменского ремонтно-механического завода, на третьем – хоккеисты из Уренгойского УМН.

"Мы не только выполняем производственные задачи, но и активно участвуем во всех спортивных мероприятиях, волонтёрской жизни, нам есть, чем гордиться и есть, куда двигаться. В этом году мы отмечаем 80 лет Великой Победы, также 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, в зоне СВО сейчас находятся и наши работники. Мы всеми силамиподдерживаем и ждём домой", – сказал генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Также были названы лучшие игроки турнира в номинациях "Лучший нападающий", "Лучший защитник" и "Лучший вратарь". Ими стали, соответственно, Михаил Конин (Уренгойское УМН), Евгений Санников (аппарат управления), Пётр Якименко (Нижневартовское УМН).

Кроме того, в ходе турнира состоялась торжественная церемония вручения работникам АО "Транснефть – Сибирь" знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

"Хоккей – это тоже коллективная игра, где каждый участник вносит свой вклад в общее дело, работает на общий результат. Настрой был только на победу, и мы победили. Два года шли к этому результату, и сегодня нам удалось этого добиться", – отметил капитан команды Нижневартовского УМН Александр Митин.

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# АО Транснефть - Сибирь , хоккей

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