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Чемпионы мира по каратэ провели тренировку для тюменских подростков

Спорт, 20:24 25 февраля 2025

Пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации | Фото: Пресс-служба Областного центра профилактики и реабилитации

Тренировку для подростков, участников реабилитационной программы "Ступени", провели в Тюмени чемпионы мира по каратэ.

Провести для ребят тренировку и научить их базовым подходам в единоборствах приехали представители спортивно-патриотического движения "Здоровое Отечество".

Среди них мастер спорта по кудо и армейскому рукопашному бою, чемпион Японии и бронзовый призёр чемпионата мира по каратэ Андрей Худышкин и участник СВО, чемпион мира по каратэ, многократный чемпион Тюменской области по каратэ Максим Быков.

Отметим, "Ступени" это проект для подростков, направленный избавить их от вредных привычек и привить здоровый образ жизни.

После занятия подросткам подарили спортинвентарь – волейбольные и футбольные мячи, футбольную амуницию и спортивные настольные игры.

"Приглашая таких гостей к нашим воспитанникам, мы стремимся показать хорошую альтернативу вредным привычкам. Зачастую после завершения трёхмесячной реабилитационной смены ребята уже сами вступают в спортивные секции. Попадая к надёжным наставникам и тренерам, они уже не думают о "глупостях" – у них на это просто нет времени", - рассказал директор "Областного центра профилактики и реабилитации" Нариман Караисаев.

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# каратэ

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