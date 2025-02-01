Бойцы СВО изготавливают запчасти на передовой благодаря помощи Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный 3D-принтер приобрели и доставили на передовую спецоперации из Тюменской области в рамках проекта "100 миллионов для Победы". С его помощью бойцы сами изготавливают необходимые материалы: инженерные боеприпасы, запасные части к БПЛА, магнитометрические датчики.

Военнослужащие уже отметили высокое качество устройства, которое работает без проблем, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Уважаемые жители Тюменской области, выражаем вам свою благодарность за помощь в приобретении 3D-принтера. Ваш вклад в общую победу неоценим. Также хотелось бы поблагодарить правительство региона, которое неоднократно взаимодействовало с нами и оказывало нам поддержку. Победа будет за нами. Враг будет разбит", - отметил в своем видеообращении тюменский боец из подразделения беспилотной авиации.

Видео - информационный центр правительства Тюменской области