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Бойцы СВО изготавливают запчасти на передовой благодаря помощи Тюменской области

Общество, 17:43 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современный 3D-принтер приобрели и доставили на передовую спецоперации из Тюменской области в рамках проекта "100 миллионов для Победы". С его помощью бойцы сами изготавливают необходимые материалы: инженерные боеприпасы, запасные части к БПЛА, магнитометрические датчики.

Военнослужащие уже отметили высокое качество устройства, которое работает без проблем, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Уважаемые жители Тюменской области, выражаем вам свою благодарность за помощь в приобретении 3D-принтера. Ваш вклад в общую победу неоценим. Также хотелось бы поблагодарить правительство региона, которое неоднократно взаимодействовало с нами и оказывало нам поддержку. Победа будет за нами. Враг будет разбит", - отметил в своем видеообращении тюменский боец из подразделения беспилотной авиации.

Видео - информационный центр правительства Тюменской области

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# бойцы , гуманитарная помощь , СВО

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