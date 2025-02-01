Житель Тюменской области под наркотиками устроил ДТП и угнал автомобиль
В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение от жителя областного центра. Автомобиль Kia, принадлежащий 48-летнему тюменцу, был угнан с парковки автомойки в д. Каменка. Мужчина выехал из бокса и оставил машину обсохнуть, а сам зашёл в помещение.
Вернувшись на стоянку, он увидел, что его иномарка уезжает в сторону Ирбитского тракта. Вместе с очевидцами мужчина отправился вслед за угонщиком.
На 28 км тракта нарушитель не справился управлением и съехал в кювет. Очевидцы не давали ему сбежать до приезда правоохранителей.
Угонщиком оказался ранее судимый житель д. Зырянка. До этого он на арендованном автомобиле Geely въехал в забор дома в Каменке. Скрываясь от владельцев постройки, заметил заведённую иномарку и уехал на ней.
У задержанного имелись признаки наркотического опьянения, но от освидетельствования он отказался. За это на него составлен административный материал.
В салоне Geely правоохранители обнаружили два пакетика с синтетическими наркотиками. Задержанный пояснил, что приобрёл запрещённые вещества для личного употребления.
Возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение автомобилем и оборот наркотиков.