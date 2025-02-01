  • 26 февраля 202526.02.2025среда
  • USD86,6318
    EUR90,9403
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер юго-восточный

Житель Тюменской области под наркотиками устроил ДТП и угнал автомобиль

Происшествия, 14:59 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение от жителя областного центра. Автомобиль Kia, принадлежащий 48-летнему тюменцу, был угнан с парковки автомойки в д. Каменка. Мужчина выехал из бокса и оставил машину обсохнуть, а сам зашёл в помещение.

Вернувшись на стоянку, он увидел, что его иномарка уезжает в сторону Ирбитского тракта. Вместе с очевидцами мужчина отправился вслед за угонщиком.

На 28 км тракта нарушитель не справился управлением и съехал в кювет. Очевидцы не давали ему сбежать до приезда правоохранителей.

Угонщиком оказался ранее судимый житель д. Зырянка. До этого он на арендованном автомобиле Geely въехал в забор дома в Каменке. Скрываясь от владельцев постройки, заметил заведённую иномарку и уехал на ней.

У задержанного имелись признаки наркотического опьянения, но от освидетельствования он отказался. За это на него составлен административный материал.

В салоне Geely правоохранители обнаружили два пакетика с синтетическими наркотиками. Задержанный пояснил, что приобрёл запрещённые вещества для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела за неправомерное завладение автомобилем и оборот наркотиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 26.02.2025Житель Тюменской области под наркотиками устроил ДТП и угнал автомобиль
14:37 26.02.2025Специалист по безопасности торговой сети пытался скрыть пьяную драку сотрудников на корпоративе
14:15 26.02.2025В Тюменской области сотрудников ДПС подозревают в получении взяток от водителей
13:42 26.02.2025Грабившую ломбарды в Тюмени и Тобольске шайку отправили в колонию

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора