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Более 300 тюменцев и челябинцев борются за путевку на международный чемпионат по робототехнике "Сахалин 6.0"

Спорт, 13:53 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отборочный этап международного чемпионата по робототехнике "Сахалин 6.0" стартовал на базе Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий 26 февраля. В нем участвуют более 300 ребят из детских садов и школ Тюменской и Челябинской областей.

"Мы прирастаем с каждым годом. В этот раз к одному из самых масштабных чемпионатов присоединилось еще 30 человек. Мы верим, что среди ребят, которые представят свои проекты, есть будущие инженеры, великие программисты, конструкторы и дизайнеры", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" начальник регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования в Тюменской области Лариса Литус.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отбор продлится два дня. Ребятам от 4 до 22 лет в своих возрастных категориях предстоит показать свои изобретения по шести направлениям. Среди них "Лига открытий", "3D-моделирование", "Лига решений", "Дерзай, робот", которую разработала команда Тюменского региона, и другие. За состязаниями наблюдают около 30 членов судейской коллегии. Педагог дополнительного образования школы № 65, эксперт трека "Дерзай, робот" Евгений Швецов отмечает, что самое главное для победы – создать стабильного автономного робота.

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"Он должен выполнять поставленные задачи на поле – повороты на линиях, захват и доставку определенных объектов. Чем качественее он это сделает, тем лучше. Во вторую очередь будет оцениваться время выполнения. Я в робототехнических соревнованиях уже 10 лет и вижу, что сейчас направления стали сложнее. Это связано с тем, что педагоги уже знают стандартные робототехнические задачи. Соответственно растет и уровень ребят. Что касается "Сахалина", то это состязания начального уровня, они практические не меняются, да и усложнять их, по-моему мнению, не стоит. Для детей это отличный старт", - добавил он.

Тема соревнований 2025 года – богатый урожай. Команда из Тюмени "Техно-волшебники" разработала роботизированную городскую мини-теплицу "Помидорка". Инновация проекта в том, что это полностью автоматизированный тепличный комплекс, где процесс сборки, хранения и транспортировки продукции обеспечивают роботы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Тепличные комплексы чаще всего удалены от города, большая часть томатов поступает в другие регионы. Поэтому решили сделать такую теплицу в Тюмени, чтобы обеспечить поставку местной продукции жителям по мере поступления заказов. Конечно, было сложно, работа заняла несколько месяцев. Писали точную программу, создавали сайт, на который можно зайти и заказать томаты", - отметил участник команды "Техно-волшебники" Гордей Нестеров.

Победители чемпионата отправятся на финал в Сахалин, где соберутся робототехники из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Индии, Египта и Китая. Всего планируется около 3 тыс. участников.

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Виктория Макарова

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# дети , робототехника , школьники

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