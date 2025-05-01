Более 100 спортсменов поучаствовали в тюменском Кубке по водным видам спорта

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Более 100 спортсменов поучаствовали в Кубке ТИУ по водным видам спорта, объединившего плавание и синхронное плавание. Пловцы приехали из Тюмени, Екатеринбурга и Челябинска, сообщает пресс-служба вуза.

Специальным гостем турнира стала легендарная российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Елена Азарова, которая высоко оценила организацию мероприятия и уровень подготовки спортсменов.

"Подобные соревнования создают отличные возможности для роста молодых спортсменов и популяризации водных видов спорта в регионе, – отметила Елена Азарова. – Это не только состязание, но и праздник для всех участников и зрителей. В Тюмени не так много спортивных комплексов, где есть возможность проводить подобные соревнования. СОЦ "Зодчий" – отличная площадка".

Проректор по внешним связям ТИУ Альберт Мальшаков отметил, что в вузе есть все необходимое для организации

спортивных соревнований высокого уровня. "И мы готовы продолжать развиваться в данном направлении", - заверил он.

По итогам соревнований победители и призеры были выбраны в двух категориях "абитуриенты" и "студенты". С результатами можно ознакомиться на сайте университета. Спортсмены получили медали и подарки от партнеров.