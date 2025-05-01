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Тюменские парашютисты заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

Спорт, 18:51 27 мая 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменские парашютисты заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях памяти фотокорреспондента Александра Ефремова. Спортсмены прыгали с высоты 1 тыс. 200 метров на АН-2, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В личном первенстве среди мужчин первое место у Ильи Солдатова, третье - у Ильи Федченко. В личном первенстве у женщин Алена Денисова завоевала третье место. В категории "юниоры" победил Руслан Шукуров.

"Хороший результат в точности приземления зависит от мастерства и немного от везения. Под последним я имею ввиду погоду, которая, к сожалению, не дала полностью отыграть всю программу: сильный порывистый ветер до почти штилевых условий. Было непросто, из прыжка в прыжок выполнял поставленные задачи, как на сборах, пытался отстраниться от мысли, что это соревнования и работал чисто на результат", – рассказал победитель мужского первенства Илья Солдатов.

В командном зачете "Тюмень" завоевала серебро, а Тюменский АТСК ДОСААФ России – бронзу, уступив Свердловской области.

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# парашютный спорт

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