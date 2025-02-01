  • 26 февраля 202526.02.2025среда
  • USD86,6318
    EUR90,9403
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер юго-восточный

Грабившую ломбарды в Тюмени и Тобольске шайку отправили в колонию

Происшествия, 13:42 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В областном центре вынесен приговор участникам преступной группы из Екатеринбурга, совершавшей хищения ювелирных изделий из ломбардов Тюмени и Тобольска. Лидер шайки привлёк к участию в противоправных действиях сына, жену и двух девушек. Ущерб превысил 7 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что житель Екатеринбурга в 2020 году организовал и возглавил преступное сообщество. По его плану обученные работе с ювелирными изделиями девушки трудоустраивались в ломбарды и ежедневно отчитывались о количестве находившихся здесь драгоценностей.

В указанный организатором день они выносили украшения и передавали соучастникам. В декабре 2023 года незаконную деятельность обвиняемых пресекли работники правоохранительных органов. Уголовное дело рассмотрел Калининский районный суд Тюмени.

Жене организатора назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, его сыну - 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, "продавщице" ломбарда – 3 года лишения свободы условно. Суд взыскал с осуждённых причинённый ущерб в размере 7,9 млн рублей.

Уголовное дело в отношении организатора шайки прекращено в связи с его смертью. Одна из участниц была осуждена в 2022 году в Тобольске.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# суд , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 26.02.2025Житель Тюменской области под наркотиками устроил ДТП и угнал автомобиль
14:37 26.02.2025Специалист по безопасности торговой сети пытался скрыть пьяную драку сотрудников на корпоративе
14:15 26.02.2025В Тюменской области сотрудников ДПС подозревают в получении взяток от водителей
13:42 26.02.2025Грабившую ломбарды в Тюмени и Тобольске шайку отправили в колонию

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора