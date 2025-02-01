Грабившую ломбарды в Тюмени и Тобольске шайку отправили в колонию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В областном центре вынесен приговор участникам преступной группы из Екатеринбурга, совершавшей хищения ювелирных изделий из ломбардов Тюмени и Тобольска. Лидер шайки привлёк к участию в противоправных действиях сына, жену и двух девушек. Ущерб превысил 7 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что житель Екатеринбурга в 2020 году организовал и возглавил преступное сообщество. По его плану обученные работе с ювелирными изделиями девушки трудоустраивались в ломбарды и ежедневно отчитывались о количестве находившихся здесь драгоценностей.

В указанный организатором день они выносили украшения и передавали соучастникам. В декабре 2023 года незаконную деятельность обвиняемых пресекли работники правоохранительных органов. Уголовное дело рассмотрел Калининский районный суд Тюмени.

Жене организатора назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы, его сыну - 3 года и 6 месяцев колонии общего режима, "продавщице" ломбарда – 3 года лишения свободы условно. Суд взыскал с осуждённых причинённый ущерб в размере 7,9 млн рублей.

Уголовное дело в отношении организатора шайки прекращено в связи с его смертью. Одна из участниц была осуждена в 2022 году в Тобольске.