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В Тюменской области задержали двух сотрудников ДПС за взятки

Происшествия, 12:58 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудников Госавтоинспекции, обвиняемых в получении взяток, задержали в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Голышмановский". В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении нескольких эпизодов преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года два сотрудника дорожно-патрульной службы, действуя умышленно по предварительному сговору, систематически получали взятки от водителей транспортных средств, следовавших по федеральной автодороге Тюмень - Омск за не составление протоколов об административных правонарушениях.

В ближайшее время будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих фигурантов.

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# взятка

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