Выходной на Международный женский день перенесли на пятницу, 13 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Согласно постановлению правительства России от 4 октября 2024 года № 1335, выходной перенесен с субботы, 8 марта, — на пятницу, 13 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой Роструд.

"Кроме того, в Роструде отметили, что тем, кто работает в этот день, предусмотрена оплата труда в двойном размере. При этом там уточнили, что привлечь к работе отдыхающих сотрудников можно только с их письменного согласия", - отмечено в сообщении.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отмечал, что по четыре выходных дня выпадет на Первое мая и на День Победы за счет переноса на майские праздники выходных дней с 23 февраля и 8 марта. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, в День России с 12 по 15 июня, а также в День народного единства со 2 по 4 ноября и с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.