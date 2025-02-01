200 человек со всей России приедут в Тобольск для участия в "Лыжне СИБУРа"

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Соревнования "Лыжня СИБУРа" пройдут в Тобольске 1 и 2 марта. В них примут участие 220 сотрудников предприятий компании из 20 городов от Поволжья до Амурской области.

Для команд подготовлены две трассы на стадионе "Тобол" протяженностью 2,5 км и 5 км. В программе – индивидуальный зачет и командные эстафеты. Кроме того, в этом году на "Лыжне СИБУРа" продолжится новая традиция – семейный спортивный праздник "Папа, мама, я – спортивная семья!" для сотрудников "ЗапСибНефтехима".

Церемония открытия запланирована в субботу на 10 часов. Возрастное ограничение: 0+

Напомним, первые состязания прошли в "Сибур-Химпроме" в Перми в 2005 году и с этого года организуется ежегодно. Сначала соревнования проходили в разных городах присутствия компании, а с 2017 по 2019 год – на тобольской земле. В 2023 году после перерыва, вызванного пандемией, "Лыжня СИБУРа" вновь вернулась в Тобольск.