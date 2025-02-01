В Тюмени впервые в мире испекли 224 блина в проруби

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени впервые в мире пекли блины в проруби. За 40 минут в ледяной воде (0,5 градусов) четыре команды по четыре человека испекли 224 блина.

Мероприятие прошло на озеро Чемпионов в первый день "Широкой Масленицы". Раньше в этот день прекращали хозяйственные работы и начинали гуляние. Люди всех возрастов выходили на улицу, чтобы покататься на санях, понаблюдать за кулачными боями, битвами за снежные города, или стать их участниками.

Масленица, по словам исполнительного директора центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Андрея Агаркова, не зря считается самым веселым народным праздником.

"А кто как не моржи умеют веселиться. Особенно после ледяной воды, - заявил он. - Ребята могут долго сидеть в ледяной воде, но здесь же самое главное, чтобы блины получились вкусные. Людям понравилось".

Более "сумасшедшим" рекордом, чем блины в проруби Андрей Агарков считает эстафету в ледяной воде с 50-кг гирями, установленный в прошлом году. "Моржи подвешивали на пояс гири и плыли определенную дистанцию, - пояснил он. - И самое интересное, что здоровый мужик не может себя протащить, а у девочек получается. Это говорит о том, что у нас такой коллектив, когда девушки не хотят подвести своих ребят".

Еще один рекорд тюменских моржей зафиксирован федерацией шахмат - турнир в проруби.

"Мы как-то впечатлились новостью, что наш великий шахматист Анатолий Карпов свое 60-летие отметил в проруби. СМИ об этом не сообщали, но мы знали. Я встретился с чемпионом, он нас поддержал. И как-то все сложилось", - рассказал Андрей Агарков.