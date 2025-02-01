Пианист из Китая исполнит произведение своего учителя в тюменской филармонии

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Пианист из Китая Фан Янь совместно с тюменским филармоническим оркестром выступит с произведениями китайских композиторов в филармонии 1 марта. Тюменцы услышат симфоническую увертюру "Ода красному флагу" Люй Цимина и фортепианный концерт "Желтая река" Инь Чэнцзун, Чу Ванхуа.

"Я с большим волнением и гордостью хочу презентовать концерт "Желтая река" тюменской публике. Изначально это было хоровое произведение. Затем мой педагог Инь Чэнцзун переделал его для фортепианного выступления соло. После группа авторов сделала эту оду симфонической. Я считаю "Желтую реку" одним из главных произведений китайской симфонической музыки", - сказал пианист Фан Янь.

Программу для концерта выбрал художественный руководитель и главный дирижер филармонического оркестра Юрий Медяник.

"Эти произведения были выбраны, потому что они являются знаковыми для очень многих китайских музыкантов. В первом отделении зрители услышат увертюру "Ода красному флагу". В Китае ее исполняют во многих торжественных церемониях. Произведение является неким символом", - прокомментировал Юрий Медяник.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

27 февраля у Фан Яня прошла первая репетиция с тюменским оркестром. Он оценил акустические характеристики концертного зала, музыканты смогли передать теплое звучание произведений. Также у Фан Яня была возможность познакомиться с городом.

"В Тюмени уважают культуру и очень бережно относятся к наследию прошлого. Это говорит о том, что город развивается в правильном направлении. По моему мнению, только города, достигшие высокого уровня развития, могут уделять такое огромное внимание культуре", - добавил гость из Китая.

Как отметил Юрий Медяник, сотрудничество с иностранными артистами позволяет расширять границы культуры публики, обмениваться опытом, развиваться.

Юлия Божок