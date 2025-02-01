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Четвертая опора транспортной развязки Московского тракта в Тюмени возведена

Общество, 19:34 27 февраля 2025

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Подрядчик "Мостострой-11" закончил строительство четвертой опоры на строящейся развязке Московского тракта, сообщает ГУС Тюменской области.

Всего для путепровода, который берет начало с ул. Джанбровского в дер. Дударева, нужно возвести шесть опор.

В данный момент подрядчиками ведутся подготовительные работы для сборки и монтажа металлоконструкций пролетного строения. Сама сборка начнется в марте 2025 года. Также ведутся дорожные работы по отсыпке земляного полотна и устройству армогрунтовых стен.

Подрядчик приступил к строительству надземного пешеходного перехода, ведущего в ЖК "Колумб".

"Со стороны ул. Уездной началось погружение свай и строительство монолитных конструкций. На втором надземном переходе у ЖК "Московский дворик" завершены работы по строительству каркаса павильонов, возведены лестничные сходы, ведется работа по сооружению и отделке стен, а также производится сборка металлоконструкций пролетного строения, монтаж которого запланирован на март месяц", — рассказал главный специалист отдела по строительству и реконструкции автомобильных дорог ГКУ ТО "УАД" Александр Лусиков.

Одновременно на участке строительства развязки ведутся работы по переустройству пяти видов различных инженерных коммуникаций общей протяженностью более пяти километров. Это сети электроснабжения, связи, газопровод, сети водоснабжения и дождевая канализация.

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# ГУС Тюменской области , развязка

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