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Максим Афанасьев: цифровые ресурсы помогают жителям Тюмени эффективно взаимодействовать с квартальными

Общество, 10:09 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Институт квартальных и система имущественных комплексов стали неотъемлемой частью жизни областного центра. Об этом глава Тюмени Максим Афанасьев рассказал в ходе заседания городской думы 27 февраля.

Все эти годы Тюмень находится в стадии активного роста. Вместе с появлением и обустройствои новых микрорайонов прирастают и имущественные комплексы.

Напомним, что система имущественных комплексов и институт квартальных были внедрены в Тюмени 18 лет назад. Сегодня территория областного центра поделена на 58 имущественных комплексов, курируют их инженеры квартальной инспекции. Они следят за состоянием придомовых территорий, тротуаров, зелёных насаждений. Так, за 2024 год квартальные выявили и устранили 100 несанкционированных свалок.

"За эти 18 лет сложилась очень хорошая практика, основанная на базе нормативно-правовых актов, она принята депутатами городской думы и администрацией Тюмени", - рассказал мэр. - И нам всегда очень приятно делиться опытом работы наших квартальных с коллегами из соседних регионов. Каждый раз мы получаем какие-то новые наработки, которые берём в свою деятельность", - добавил он.

Эффективно взаимодействовать с квартальными жителям Тюмени помогают современные технологии. В 2024 году при помощи электронных ресурсов было обработано более 12 тыс. обращений, поступивших от тюменцев.

"Сегодня мы живём в период цифровизации, и нашим квартальным важно использовать ресурсы, основанные на цифровых технологиях и на автоматизированных системах", - добавил Максим Афанасьев.

Николай Ступников

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# квартальные , Максим Афанасьев , цифровизация

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