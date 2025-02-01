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В Тюменской области выявили интернет-магазин с продажей семян, не включенных в госреестр

Общество, 15:38 28 февраля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

124 незарегистрированных сорта овощных культур выявили на сайте интернет-магазина в Тюменской области, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

При мониторинге интернет-магазина специалисты обнаружили, что на площадке продавали пакетированные семена томатов "Белый айсберг", "Домашняя карамель", "Каспар-2", "Король ранних", "Красным-красно", "Могучее вымя", "Черное сердце Америки", "Трюфель густо-малиновый", "Ультраскороспелый". А также капусты белокочанной - "СБ-3", "Терраса", моркови - "Каротель", "Мармелад", "Нандрин", "Санькина Любовь", гороха - "Вкусный стручок", "Рафинад 1+1", "Русский богатырь", кукурузы - "Тройная сладость", "Бордо", "Супер супер сладкая", которые не включены в государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, которые допущены к использованию.

"Это является нарушением закона "О семеноводстве". При анализе ассортимента продукции проконтролировали 220 партий семян сельскохозяйственных растений, более половины из которых не включены в госреестр", - уточнили в ведомстве.

Владельцам онлайн-площадки выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Требования законодательства к обороту семян здесь.

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# Россельхознадзор , семена

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