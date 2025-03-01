Как обезопасить себя при встрече с агрессивной собакой: советы тюменского эксперта

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Встречи с бродячими собаками могут представлять серьезную опасность, однако знание правильных действий поможет минимизировать риск. В первую очередь важно сохранять спокойствие и избегать паники. Эксперты рекомендуют искать ближайшее укрытие, например, забор или дерево.

Доцент Финансового университета и опытный кинолог Елена Воронова подчеркнула, что большинство бездомных животных когда-то были домашними и продолжают испытывать страх перед людьми. Она советует не кричать, а наоборот, уверенно и громко отдать команду "Фу!" или "Нельзя!". Поднятие палки или камня также может напугать собаку.

Поворачиваться спиной и пытаться убежать категорически не рекомендуется — это может вызвать инстинкт преследования у животного. По словам Елены, агрессия часто связана с чувством голода, поэтому попытка отвлечь собак едой может оказаться эффективной стратегией.

Важно обратить внимание на вожака стаи, так как именно он, скорее всего, начнет атаку. Для самозащиты можно воспользоваться газовым баллончиком. Такие устройства легко применять даже ребенку. Шокер также может стать полезным средством, хотя выбор подходящей модели требует внимания. Ультразвуковые отпугиватели, напротив, не рекомендуются, поскольку могут негативно повлиять на домашних питомцев на прогулке, добавила эксперт.