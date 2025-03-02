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Рекорд по жарке блинов установили юные тюменцы

Общество, 19:07 01 марта 2025

предоставлено организаторами

58 блинов за два часа испекли 50 тюменцев от 6 до 14 лет. Блинный марафон устроили в кулинарной студии "Вари-Играй" 1 марта.

"Мы хотели подарить детям и родителям незабываемые эмоции, создать яркие воспоминания о Масленице и, конечно, пробудить интерес к кулинарии! Масленица – это семейный праздник, и нам важно, чтобы дети с удовольствием учились готовить и радовали близких вкусными блюдами. Как всегда, в нашей группе ВКонтакте мы поделимся рецептом блинов, чтобы каждый мог повторить их дома!" - сказал руководитель кулинарного шоу "Вари-Играй" Павел Притупа.

предоставлено организаторами предоставлено организаторами предоставлено организаторами предоставлено организаторами предоставлено организаторами ﻿

Юные повара не останавливались ни на минуту — всего было испечено 58 блинов. Атмосфера на площадке была теплой: дети с увлечением готовили, родители поддерживали, организаторы создавали праздничное настроение.

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Все участники марафона получили подарки от партнеров мероприятия – "Пышминская птицефабрика". После марафона всех ждал приятный момент – чаепитие с блинами.

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# блины , креативные индустрии , Масленица , Павел Притупа

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