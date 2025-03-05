Большинство сотрудников тюменских компаний продолжают работать во время болезни

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В более половины тюменских компаний сотрудники продолжают работать во время болезни, даже если оформили больничный лист. 42 % делают это исключительно по собственной инициативе, 23 % трудятся над срочными задачами, 6 % выполняют свою работу в полном объеме.

Такие данные исследования, посвященного трендам российского рынка труда в части форматов и графиков работы в 2024-2025 гг., приводит консалтинговая компания get experts.

Ответы работодателей, сотрудники которых не берут официальный больничный, несколько отличаются. У них уходят на больничный неофициально и при этом не трудятся 28 % работников. 34 % специалистов продолжают работу над срочными задачами, 8 % остаются в офисе, если позволяет состояние, и 20% уходят на удаленку, выполняя всю работу из дома.

Вместе с тем, в целом за 2024 г. доля компаний, которые предоставляли своим сотрудникам возможность работать в гибридном формате – совмещать удаленку и труд в офисе - выросла до 38 %.

В 43 % случаев выбор профессионалами места работы ограничен более жестко: в 23 % компаний разрешают работать дома или по другому адресу, который фиксируется в трудовом договоре, а в 20 % можно выбрать любое место, но в пределах города присутствия компании.

При этом в 2025 г. 15 % работодателей заявили о намерении отказаться от гибридного и удаленного форматов работы и вернуть весь персонал в офис и на производственные площадки. Еще 42 % собираются сохранить такой подход для всех сотрудников. Удаленку для некоторых специалистов сохранят в 26 % компаний, а для всех — только в 6 %.