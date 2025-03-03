  • 3 марта 20253.03.2025понедельник
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

Питомники по разведению лососевых видов рыб могут рассчитывать на компенсацию 25 % затрат

Экономика, 17:10 03 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание отечественных питомников по разведению лососевых видов рыб поддержит правительство РФ. Сельхозтоваропроизводителям, которые откроют или модернизируют питомники для выращивания семги и форели, компенсируют 25 % затрат, сообщает кабмин.

Возмещение коснется расходов на помещения и оборудование, а также на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение при условии, что все такие объекты составляют единый технологический цикл.

"Это решение должно повысить надежность рыбохозяйственного комплекса, поможет нарастить объемы на продовольственном рынке России. Чтобы в первую очередь у людей был на столе большой выбор качественных продуктов", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин во время оперативного заседания с вице-премьерами 3 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Правительство РФ , рыборазведение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:10 03.03.2025Питомники по разведению лососевых видов рыб могут рассчитывать на компенсацию 25 % затрат
16:59 03.03.2025В России усилят работу по передаче федеральных земель под строительство жилья регионам
16:37 03.03.2025Фермеры продали тюменцам на ярмарках четыре тонны продукции
16:04 03.03.2025Сбер в Тюменской области начал выдавать карты ветерана

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора