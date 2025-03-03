Питомники по разведению лососевых видов рыб могут рассчитывать на компенсацию 25 % затрат

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание отечественных питомников по разведению лососевых видов рыб поддержит правительство РФ. Сельхозтоваропроизводителям, которые откроют или модернизируют питомники для выращивания семги и форели, компенсируют 25 % затрат, сообщает кабмин.

Возмещение коснется расходов на помещения и оборудование, а также на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение при условии, что все такие объекты составляют единый технологический цикл.

"Это решение должно повысить надежность рыбохозяйственного комплекса, поможет нарастить объемы на продовольственном рынке России. Чтобы в первую очередь у людей был на столе большой выбор качественных продуктов", – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин во время оперативного заседания с вице-премьерами 3 марта.