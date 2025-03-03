В Тюменской области стартовало онлайн-голосование за слоган юбилейной Студвесны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-голосование за слоган юбилейного областного фестиваля "Студенческая весна" стартовало в Тюменской области. На выбор представлены два варианта: "Каждый имеет значение" и "Весна начинается с тебя".

"Мы бы хотели привлечь широкую аудиторию к выбору слогана, поскольку этой весной пройдет 30 юбилейный фестиваль студенческого творчества. Участие в опросе дает возможность каждому внести свой небольшой вклад в формирование образа масштабного события", — рассказал руководитель дирекции XXX Областного фестиваля "Студенческая весна" Илья Титов.

Проголосовать можно до 7 марта в официальной группе во ВКонтакте. Голоса принимаются до 15 часов. Победивший вариант станет официальным слоганом XXX Областного фестиваля Студвесна и будет использоваться на событиях, баннерах и брендированной продукции. На данный момент с большим отрывом лидирует "Весна начинается с тебя".

Напомним, что организаторы события предложили придумать свою версию слогана 21 февраля. Он должен отражать ценности фестиваля: людей, творчество, профессионализм.

Отметим, что в Тобольске уже стартовал прием заявок на событие, в Тюмени регистрацию откроют позже.

Виктория Макарова