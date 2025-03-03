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На месте пожара в Тюменском районе обнаружено тело

Происшествия, 17:56 03 марта 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар ликвидировали огнеборцы в с. Каменка Тюменского района. При возгорании один человек погиб, один пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Ирбитской поступило в третьем часу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 60 кв.м.

К ликвидации пожара привлекались 15 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы региона. Было задействовано пять единиц техники.

Причина происшествия устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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