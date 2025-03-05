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Тюменские библиотекари будут рассказывать о Петре Ершове весь март

Общество, 08:17 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы, игровые программы и выставки, посвящённые 210-летию известного писателя Петра Ершова, пройдут в Тюменской областной научной библиотеке и ее филиалах в течение марта.

По информации регионального департамента культуры, череду мероприятий начнёт игра "В сказке той живёт конёк…" в Специальной библиотеке для слепых 5 марта в 10 часов 30 минут.

13 марта детей ждут на игровой программе "Сказочный Конёк-горбунок" в Менделеевке. 14 марта тюменцы могут посетить уникальную экскурсию в редкий фонд. Здесь же 20 марта ребята услышат сказку "Конёк-горбунок" на громких чтениях.

Читателей Детской библиотеки ждёт шестидневная программа. Она начнется 18 марта мероприятием "Сибирский сказочник Пётр Павлович Ершов", а завершится мастерской Хобби-АРТ.

Весь месяц тюменцы смогут ближе знакомиться с творчеством земляка на выставке "Сибирские миры Петра Ершова" в Менделеевке.

С полной программой можно познакомиться на страницах библиотеки и филиалов.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Петр Ершов , Тюменская областная научная библиотека

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