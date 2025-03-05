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Более 250 российских скалолазов приедут в Тюмень на всероссийские соревнования

Спорт, 08:56 05 марта 2025

Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Более 250 участников из 28 регионов России приедут в Тюмень на всероссийские состязания по скалолазанию, которые пройдут в легкоатлетическом манеже с 6 по 10 марта. От Тюменской области выступят 18 спортсменов.

Большая часть тюменцев выступит в коронной для тюменской школы скалолазания дисциплины - лазание на скорость. В ней медали будут разыграны 8 марта. Среди участников заслуженный мастер спорта, участница Олимпийских игр Юлия Каплина, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы Екатерина Баращук, мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира Александр Шиков.

В мужских соревнования выступят самые быстрые скалолазы страны - обладатель рекорда России Иван Земляков (4,949 сек) и действующий чемпион России Данила Уколов. Только эти два россиянина преодолевали 15-метровую трассу быстрее пяти секунд.

Для Ярослава Барышева (КМС), Лейлы Брусованской (КМС) и Александра Магизова (1 разряд) турнир станет дебютом на взрослом уровне - выступать здесь разрешается с 16 лет. Аяз Тимшанов выступит в лазании на трудность, а Александр Шиков - в лазании на трудность и боулдеринге, сообщает Федерация скалолазания России.

Подробнее о состязании можно почитать по ссылке.

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# скалолазание , соревнования

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