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12 опытных рыбаков собрал турнир по зимней ловле в Тобольском районе

Общество, 10:13 05 марта 2025

Пресс-служба ВНИРО | Фото: Пресс-служба ВНИРО

I этап первенства по любительской рыбалке "Рыбачим по науке" Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии прошел на оз. Волково Тобольского района. На лед вышли 12 рыбаков - по три от отдела "Ханты-Мансийский" и регионального рыбопитомника "Тобольский", шестеро представили головное подразделение Тюменского филиала ВНИРО.

В турнире участвовали преимущественно опытные рыбаки, каждый сам выбрал для себя способ лова и приманку – от мормышки до балансира. Одни сделали ставку на количество рыбы, другие – на качество и пытались выловить рыбу покрупнее. В этом году к мужчинам присоединились представители прекрасного пола. "Рыбачить меня учил папа, он же собирал мне снасти и приманки на эти соревнования. И удача улыбнулась – я выловила крупного леща. Рыбацкое начало положено", - поделилась участница соревнований Людмила Коробицина.

По итогам турнира третье место занял Павел Шаврин с уловом в 206 г. Серебро взял Денис Градусов - его результат составил 292 г. Абсолютным победителем и по количеству рыбы, и по ее весу стал Анатолий Василенко. Первое место ему принес улов из 14 рыб общей массой 310 г.

"Я два года шел к этой победе. После прошлых соревнований провел работу над ошибками. Конечно, очень рад, рыбалка удалась. Буду готовиться к следующему этапу первенства", – рассказал победитель.

Во второй этап от Тюменского филиала вышли три рыбака – по одному самому результативному представителю от каждого структурного подразделения, сообщает пресс-служба ВНИРО.

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# рыбалка , Тюменский филиал ВНИРО

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