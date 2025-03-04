Пожарные тобольского аэропорта лидировали на соревнованиях по ликвидации ЧС на транспорте
Работники службы ПАСОП (служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов) аэропорта Ремезов заняли первое место в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.
По информации пресс-службы аэропорта, соревнования прошли в Тобольском пожарно-спасательном гарнизоне. В них приняли участие пожарно-спасательные расчеты города.
По легенде, в результате наезда автомобиля на препятствие, в нем оказались заблокированы водитель и пассажир с серьезными травмами. Команды с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования должны были вскрыть автомобиль, извлечь "пострадавших" и оказать им первую помощь.
Судьи оценивали время выполнения каждого этапа, правильность и слаженность действий.