  • 4 марта 20254.03.2025вторник
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-восточный

Пожарные тобольского аэропорта лидировали на соревнованиях по ликвидации ЧС на транспорте

Общество, 17:21 04 марта 2025

vk.com/mchs_tobolsk | Фото: vk.com/mchs_tobolsk

Работники службы ПАСОП (служба противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полётов) аэропорта Ремезов заняли первое место в соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

По информации пресс-службы аэропорта, соревнования прошли в Тобольском пожарно-спасательном гарнизоне. В них приняли участие пожарно-спасательные расчеты города.

По легенде, в результате наезда автомобиля на препятствие, в нем оказались заблокированы водитель и пассажир с серьезными травмами. Команды с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования должны были вскрыть автомобиль, извлечь "пострадавших" и оказать им первую помощь.

Судьи оценивали время выполнения каждого этапа, правильность и слаженность действий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аэропорт Ремезов , пожарные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:29 04.03.2025Рассказы о ветеранах Тобольского района разместили в "Книге памяти Тюменской области"
19:17 04.03.2025Вечный огонь в селе Вагай зажгут от пламени мемориального комплекса Тобольска
18:50 04.03.2025Видеорецензии библиотекарей из Ишима в шорт-листе "Марафона семейного чтения"
18:41 04.03.2025Повысить финансовую грамотность приглашает школьников и студентов общество "Знание"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора