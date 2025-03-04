Видеорецензии библиотекарей из Ишима в шорт-листе "Марафона семейного чтения"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Две видеорецензии библиотекарей из Ишима вошли в шорт-лист всероссийского "Марафона семейного чтения". Их авторы – Анна Зырянова и команда ее коллег. В создании роликов поучаствовал и знаменитый маскот городских библиотек, Букляш Библиотекович, сообщает департамент культуры Тюменской области.

По итогам марафона восемь лучших семей или команд в июне 2025 г. примут участие в главном книжном фестивале "Красная площадь" в Москве. Их ждут встречи с любимыми писателями и большая культурная программа.

Всего на конкурс поступило 2 тыс. 158 видеорецензий на прочитанные книги из 76 регионов России.